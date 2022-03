Lovelyn Enebechi (25) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin machte im August 2021 publik, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Ihre Follower ließ sie in den vergangenen Monaten regelmäßig an dieser Reise teilhaben – und sprach dabei auch ganz offen mit ihnen über die Höhen und Tiefen ihrer Schwangerschaft. Jetzt war es endlich so weit: Im Netz verkündete Lovelyn nun stolz, dass ihr Sohn endlich das Licht der Welt erblickt hat!

Auf ihrem Instagram-Account postete das Model nun einen ersten Schnappschuss von dem Baby, auf dem seine kleinen Händchen zu sehen sind. In der Bildunterschrift darunter gab Lovelyn auch den Namen ihres Sohnes preis. "Am 20.03.22 hat der kleine Levi das Licht der Welt erblickt. Wir sind unfassbar stolz, dankbar und voller Liebe", schwärmte die Neu-Mama.

Tatsächlich kam der Spross einen Tag vor dem Geburtstag seines Vaters Toni Weigel zur Welt. Im Netz gratulierte die gebürtige Hamburgerin ihrem Liebsten nämlich zu seinem Ehrentag – und schrieb dazu: "Ich liebe dich! Jetzt können wir jedes Jahr eure Geburtstage hintereinander feiern."

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Februar 2022

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Verlobten im Dezember 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

