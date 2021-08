Ihr Babywunsch ging ziemlich schnell in Erfüllung! Vor wenigen Tagen überraschte Lovelyn Enebechi (24) ihre Fans mit einer goldigen Nachricht: Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2013 wird zum ersten Mal Mutter. Ihre Community will die Beauty auf diese aufregende Reise natürlich mitnehmen und verrät jetzt schon das ein oder andere Detail über ihre Schwangerschaft: Lovelyn gibt unter anderem preis, dass sie ganz schön fix schwanger wurde!

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story erzählte die 24-Jährige vor wenigen Tagen, dass sie seit dem 4. Juli von ihrem Babysegen weiß. Doch wie lange hat es letztendlich gedauert, bis sie schwanger wurde? "Das ging tatsächlich sehr schnell – zwei Monate nachdem ich die Pille abgesetzt hatte", verriet sie im Netz und erklärte: "Ich wollte schon immer früh Mama werden, 26 war immer so meine Grenze für das erste Kind."

Aktuell befindet sich Lovelyn noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft. "Ich bin jetzt im vierten Monat, morgen in der 14. Schwangerschaftswoche", berichtete sie in der Q&A-Runde weiter. Das Geschlecht ihres Babys kenne sie zwar noch nicht, sei aber total gespannt und freue sich sehr darauf, das bald zu erfahren.

Instagram / lovelyn_enebechi GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im März 2021

