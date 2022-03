Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) können die Finger einfach nicht voneinander lassen! Seit vergangenem Jahr sind die schöne Unternehmerin und der Comedian ein Pärchen. Gemeinsam standen die zwei schon einige Strapazen durch: Immerhin versuchte Kims Ex Kanye West (44) nicht nur einmal, die neue Romanze zu zerstören. Doch die Turteltauben sind weiterhin unzertrennlich – das zeigen auch neue Knutschfotos der beiden!

Das muss Liebe sein! Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen Kim und Pete am Sonntag in Los Angeles. Dort holte der Saturday Night Live-Star seine Liebste, die gerade aus Miami gelandet war, vom Flughafen ab. Im Auto konnten die zwei sich dann offenbar nicht mehr beherrschen – und knutschten wild herum! Liebevoll nahm Kim dabei das Gesicht ihres Freundes in die Hand, während sie ihm einen dicken Kuss gab.

In Kims Rosenkrieg mit ihrem Noch-Ehemann scheint Pete ihr ziemlich gutzutun. In einem Interview sprach die 41-Jährige kürzlich erstmals offen über ihre Beziehung – und kam aus dem Schwärmen kaum heraus: "Es fühlt sich so gut an. Daran möchte ich für immer festhalten!"

P&P/ MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson in Los Angeles

P&P/ MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson in Los Angeles, März 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

