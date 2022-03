Wie steht es um den Beziehungsstatus der beiden? Seit Monaten gibt es Spekulationen über eine Trennung des einstigen Traumpaares Mats Hummels (33) und Cathy Hummels (34). Offiziell bestätigt haben die beiden das nie. Stattdessen postet die Moderatorin immer wieder gemeinsame Bilder mit dem Fußballer und ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig (4). Auch jetzt zeigt die Moderatorin wieder einen privaten Moment aus ihrem gemeinsamen Familienleben.

Auf Instagram teilt die Influencerin ein Bild von sich und ihren beiden Männern. Cathy grinst darauf breit in die Kamera, während Mats verschmitzt lächelt. Ihr Sohn Ludwig liegt auf dem Boden und verzieht das Gesicht ebenfalls zu einem Lachen. Dazu schreibt die 34-Jährige: "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied – am Ende ist Glück das, was man selbst draus macht. Es ist das, was du draus machst. Schön, dass du da bist." Am Ende setzt sie noch den Hashtag #familysupport.

Erst Anfang des Jahres behauptete ein Insider, dass Cathy und Mats noch immer getrennt seien, jedoch für ihren Sohn Ludwig zusammenhalten. Die Liebe zu ihm soll die beiden weiterhin verbinden. Denkt ihr, dass sich die beiden in Zukunft noch mal zu ihrem Beziehungsstatus äußern werden?

Instagram / cathyhummels Ludwig, Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Glaubt ihr, dass sich die beiden bald zu ihrem Beziehungsstatus äußern werden?



