Nähern sie sich doch nicht wieder an? Die Schlagzeilen rund um Cathy (33) und Mats Hummels (33) nehmen einfach nicht ab. Seit vergangenem Jahr wird spekuliert, dass die Moderatorin und der Profi-Kicker getrennt sind. So wurden ihm auch einige Romanzen mit Influencerinnen nachgesagt. Zuletzt teilte Cathy aber häufiger Familien-Pics mit ihrem Ehemann Mats und dem gemeinsamen Sohn, die auf eine Versöhnung hindeuteten. Ein Insider meint aber nun: Cathy und Mats sollen auch weiterhin getrennt sein!

Eine Quelle betonte gegenüber der Bild: Cathy und Mats seien immer noch getrennt – doch für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig würden sie zusammenhalten. Die beiden sollen sich aber gut verstehen und weiterhin als Familie an einem Strang ziehen. Die Liebe zu Ludwig soll sie weiterhin stark verbinden. Genau das verdeutlichte die TV-Bekanntheit auch immer wieder mit ihren Beiträgen.

So zeigte Cathy, dass die drei sowohl Weihnachten als auch Silvester zusammen feierten. Unter den Bildern schrieb sie beispielsweise "Familienzeit". Ein klares Statement bezüglich einer Trennung oder auch einer Versöhnung gab es zuletzt nicht, dafür aber immer wieder mehrdeutige Aussagen wie diese: "Es ist nicht so wie es aussieht. Ich verspreche es euch. Die Wahrheit liegt in der Mitte."

Getty Images Fußballer Mats Hummels, Juni 2021

Getty Images Cathy Hummels bei einem Event in Düsseldorf 2017

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

