Bei Love Island geht es schon an Tag zwei ganz schön zur Sache! Am Montag startete die siebte Staffel des beliebten Flirt-Formats. Anders als in den vergangenen Jahren gibt es aber erst zwei Couples: Mark und Vanessa sowie Adriano und Jessica. Doch auch zwischen den anderen Kandidaten sprühen schon die ersten Funken: Bucci und Vanessa hatten das erste Date der Staffel – und auch den ersten Kuss!

Im Whirlpool sind sich der Münchner und die 22-Jährige nähergekommen. "Du hast da was im Auge! Ah, ne das ist ein Funkeln", sagte Bucci und zog Vanuschka an sich heran – bis er ihr schließlich einen Kuss gab. Die Salzburgerin zeigte sich nicht abgeneigt und ging voll darauf ein. "Du kannst sehr gut küssen", schwärmte Bucci daraufhin. Deshalb folgte wohl nur kurze Zeit später eine Wiederholung auf der Liege.

Doch nicht bei allen Kandidaten waren die ersten Annäherungsversuche so erfolgreich. Auch Adriano hatte vor, seine Show-Partnerin Jessica zu küssen – aber die Einzelhandelskauffrau blockte ab. Ihrer Meinung nach sei noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Schließlich wisse der 27-Jährige noch nicht, dass sie transgender sei. "Definitiv ist vor der großen Beichte nichts bei mir drin", betonte sie.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

