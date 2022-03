Zu flirty unterwegs? Sylvie Meis (43) ist seit der vergangenen Staffel das Gesicht von Love Island. Auch jetzt befindet sich die Moderatorin wieder auf Teneriffa und begleitet die Kuppelshow. Währenddessen schäkert sie auch mit dem ein oder anderen männlichen Kandidaten – und das, obwohl Sylvie selbst in festen Händen ist. 2020 gab sie ihrer großen Liebe Niclas Castello das Jawort. Aber was sagt der Künstler zu Sylvies offener Art?

Wie Bild berichtete, hat Niclas seine Frau um eine Sache gebeten. "Er hat mir gesagt, ich solle weniger flirten", verriet die Blondine. Doch Sylvie hat ihren eigenen Kopf: "Auch wenn Niclas das sagt – ich mache das trotzdem. Beim Einzug, wenn es noch keine Paare gibt, muss ich die Männer ja auch etwas anpreisen. Und wenn jemand heiß ist, dann sage ich das auch. Damit muss Niclas leben", erzählte die Niederländerin.

Dennoch wisse ihr Mann, dass das zu ihrem Job dazugehöre. "Niclas weiß, dass ich eine Frau bin, die in der Öffentlichkeit steht und im Showbiz tätig ist", erklärte Sylvie gegenüber Promiflash. "Am Ende des Tages kann ich auch happy mit mir selbst sein. Wenn ich weiß, ich bin ich selbst, ich darf frei sein in meiner Moderation, ich darf flirten, ich darf meinen Humor zeigen", schwärmte sie von ihrer neuen Aufgabe.

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis vor malerischer Meerkulisse

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis (r.) und ihr Ehemann Niclas am Valentinstag 2022

Felipe Ramales / SplashNews.com Sylvie Meis und Niclas Castello in New York 2022

