Gestern Abend hat Hollywood Einzug in Berlin gehalten: Jared Leto (50) kam extra für ein großes Screening seines neuesten Marvel-Films "Morbius" in die Hauptstadt, um ihn sich gemeinsam mit den deutschen Stars und Sternchen und einigen Fans anzusehen. Auch Promiflash war bei dem Event dabei und konnte nicht nur mit dem smarten 30 Seconds to Mars-Frontmann sprechen. Auch die einen oder anderen VIPs ließen sich auf dem Red Carpet entlocken, welche Superkraft sie sich gerne wünschen würden!

Ex-Berlin - Tag & Nacht-Hottie Patrick Fabian (34) würde gerne in ganz große Fußstapfen treten, wie er Promiflash im Rahmen des Events erklärte: "Ich habe gehört, Spider-Man soll der Stärkste sein! Das fände ich nicht verkehrt. Wobei als Superkraft dann doch lieber Superman… Verdammt stark und rasant schnell! Und er kann die Zeit zurückdrehen, wenn er will. Den nehme ich!" Auch Dschungelshow-Teilnehmer Sam Dylan (31) flanierte über den roten Teppich und erklärte im Interview: "Ich glaube, ich möchte mal eine Kraft haben, mit der ich mich in eine Frau verwandeln kann, um zu wissen, wie das ist!"

Für die Ex-Sommerhaus-Kandidatin Annemarie Eilfeld (31) ist das alles nichts – ihr wäre es am liebsten, mit dieser Superkraft abzutauchen: "Ich würde mich, glaube ich, gerne unsichtbar machen! Ich bin ja auch ein großer Harry Potter-Fan, und dieser Tarnumhang hat es mir schon angetan – einfach verschwinden, so, zack weg, überall hingehen, ohne angeguckt zu werden? Das wäre schon cool!" Welche Kräfte Jared Leto als neuer Marvel-Antiheld Morbius auf der Leinwand so hat, können die Fans ab dem 31. März in den Kinos erfahren.

Getty Images Jared Leto auf dem "Morbius"-Screening in Berlin

Instagram / julianejuliie Juliane Rohlmann, Sam Dylan und Annemarie Eilfeld beim "Morbius"-Screening in Berlin

Getty Images Jared Leto bei der "Morbius"-Premiere in Berlin

