Jared Leto (50) plaudert offen über eine seiner schwierigsten Rollen! Der Musiker und Schauspieler hat sich in den vergangenen Jahren schon in die verschiedensten Filmfiguren verwandelt: Nach dem wohl ausgefallensten Joker aller Zeiten verkörperte der Oscar-Preisträger zuletzt den exzentrischen Paolo Gucci in dem Kino-Hit House of Gucci. Sein neuestes Leinwandabenteuer ist nun besonders düster ausgefallen: Mit Promiflash sprach Jared jetzt über seine anspruchsvolle Hauptrolle in dem Marvel-Streifen "Morbius"!

"Die Rolle hatte definitiv so ihre Herausforderungen! So etwas habe ich noch nie gemacht – die Hauptrolle in einem großen Marvel-Film wie diesem, die Verwandlung der Figur... Ich habe es geliebt!", schwärmte Jared im Promiflash-Interview bei der Premiere in Berlin am Montagabend. Zur Erklärung: "Morbius" erzählt die Geschichte des Biochemikers Dr. Michael Morbius, der unter einer seltenen Blutkrankheit leidet und versucht, Menschen mit demselben Schicksal zu helfen – doch das Experiment geht schrecklich schief... Am Ende wird er zu einem Antihelden mit unmenschlichen Kräften.

Wie viel Dr. Morbius sieht Jared denn in sich selbst? Haben sie etwas gemeinsam? "Ich konnte mich mit seinem Wunsch identifizieren, ein Heilmittel für eine schreckliche Krankheit zu finden. Auch mit seinem Wunsch, wirklich hart zu arbeiten, um die Ergebnisse zu erzielen, die er brauchte...", offenbarte der Frontman der Band Thirty Seconds to Mars. "Diese Art von Dingen haben wir auf jeden Fall gemeinsam."

Apropos komplizierte Figuren: 2016 spielte Jared den Joker in der DC-Comicverfilmung Suicide Squad. Vor ein paar Wochen ist der neueste Streifen aus diesem Universum erschienen: "The Batman" mit Robert Pattinson (35) in der Hauptrolle. Hat Jared sich den hochgelobten Film bereits angeschaut? "Ich bin noch nicht dazu gekommen – aber ich freue mich darauf, wirklich. Ich freue mich darauf, ihn so zu sehen", betonte der 50-Jährige.

