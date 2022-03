Reicht diese Freundschaft über Let's Dance hinaus? Riccardo Basile (30) tanzte in der diesjährigen Staffel der beliebten Show mit der Profitänzerin Isabel Edvardsson (39). Doch in der vierten Ausgabe der Sendung war für das Tanzpaar Schluss: Sie schieden aus. Promiflash hakte bei Isabel nach, in welchem Verhältnis sie zu Riccardo steht, nachdem sie so viele Trainingsstunden miteinander verbrachten. Die 39-Jährige verriet: Sie möchte, dass sie und Riccardo weiterhin in Kontakt bleiben!

"Wir sind ein richtig tolles Team geworden und haben selbstverständlich noch Kontakt. Ich bin mir sicher, dass wir uns zu viert mit unseren Partnern weiter treffen werden!", versicherte Isabel im Interview mit Promiflash. Die gebürtige Schwedin ist seit 2015 mit ihrem Partner Marcus Weiß (47) verheiratet. Seit 2019 ist Riccardo mit Ex-Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (30) zusammen. Doch auch wenn Isabel in dem Moderator einen Freund gefunden hat, gab sie im Promiflash-Interview zu, dass ihr "Let's Dance"-Aus sie auch sehr traf.

"Es ist immer schade, wenn man rausfliegt, aber so ist das Spiel", erklärte Isabel. "Alle Promis und Tänzer, inklusive mir, lassen viel Leidenschaft und Herzblut mit einfließen und so ist man natürlich immer etwas traurig, wenn die Reise zu Ende geht", weiß die Zweifach-Mama. Dennoch freue sie sich, dass sie Riccardo ihre persönliche Leidenschaft – das Tanzen – so viel näher bringen konnte: "Ich finde, dass Riccardo ein super Job gemacht hat und er sich tänzerisch super entwickelt hat über die Wochen!"

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Riccardo Basile

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Isabel Edvardsson und Riccardo Basile bei der dritten "Let's Dance"-Show 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de