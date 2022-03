And Just Like That ist noch nicht auserzählt! Ende 2021 feierte die Fortsetzung der Kultserie Sex and the City Premiere. Dazu schlüpften Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (57) nach knapp 20 Jahren wieder in ihre Paraderollen als Carrie, Miranda und Charlotte. Nach den zehn bisherigen Episoden soll das auch nicht das letzte Mal gewesen sein, denn: "And Just Like That" wird mit einer zweiten Staffel zurückkehren!

Diese Nachricht gab HBO Max nun offiziell bekannt. "Ich bin begeistert und aufgeregt, weitere Geschichten über diese lebendigen, mutigen Charaktere zu erzählen – gespielt von diesen starken, erstaunlichen Schauspielern", verkündete der Showrunner Michael Patrick King. Auch Sarah Aubrey, Leiterin der Abteilung Original Content bei HBO Max, betonte: "Wir sind begeistert von der kulturellen Diskussion, die durch diese Figuren und ihre Geschichten ausgelöst wird."

Diese Aussagen lassen erahnen, dass die gewohnte Besetzung auch in der zweiten Staffel wieder mit von der Partie sein wird. Sarah Jessica Parker hatte sich bereits nach der Ersten schon superstolz auf das Ergebnis gezeigt und angedeutet, dass das Finale noch nicht das Ende war. "Bis wir uns wiedersehen. X, SJ", hatte die Hauptdarstellerin via Instagram geschrieben.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

Getty Images Michael Patrick King, Serienschöpfer von "And Just Like That"

Getty Images Sarah Jesscia Parker in Melbourne, 2019

