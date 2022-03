Der Babybauch wächst und wächst! Anfang März verkündete Janina Uhse (32) überraschend, dass sie Mama wird. Fans und Prominente waren von der Nachricht ganz aus dem Häuschen. Lena Gercke (34), Laura Wontorra (33), Raúl Richter (35) und Co. überschütteten die Schauspielerin mit Glückwünschen. Mit Details zu ihrer Schwangerschaft hatte sich die Ex-GZSZ-Darstellerin bisher zurückgehalten. Doch jetzt gewährte sie ihren Fans einen Blick auf ihren kugelrunden Babybauch!

Auf einem Instagram-Foto präsentierte Janina ihre deutlich gewölbte Körpermitte. "So weit, so gut", schrieb sie zu dem Schnappschuss, auf dem sie in bequemen Klamotten süß in die Kamera grinst. Ihrem Babybauch nach zu urteilen, dürfte es auch bei der 32-Jährigen nicht mehr lange dauern, bis ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblickt.

Doch wer ist eigentlich der Vater ihres ungeborenen Babys? Der einstige Serienstar ist seit drei Jahren mit einem Journalisten aus München verheiratet. Obwohl sie ihr Privatleben weitestgehend unter Verschluss hält, plauderte Janina gegenüber Bild über ihr Eheleben. "Für mich sind Verlässlichkeit, Humor und Loyalität wichtig. Und die hat mein Partner natürlich auch. Sonst wäre er nicht mein Partner", meinte Janina unter anderem über ihren Mann.

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Janina Uhse, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse während ihrer Schwangerschaft, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de