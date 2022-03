Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) scheinen so verliebt wie nie zuvor zu sein. Vergangenes Jahr machten die beiden Turteltauben, die sich Anfang der 2000er-Jahre getrennt hatten, ihr Liebescomeback öffentlich. Wie glücklich sie über ihre erneut aufflammende Romanze sind, zeigen die beiden Darsteller auch immer wieder bei Veranstaltungen. So turtelte das Paar zuletzt bei der Marry Me-Premiere in Los Angeles. Bei den iHeartRadio Awards unterstützte Ben seine Liebste nun vom Publikum aus.

Wie unter anderem DailyMail berichtet, nahm der 49-Jährige am vergangenen Dienstag an der Preisverleihung teil, um seine Freundin bestmöglich zu supporten. Die Sängerin wurde an diesem Abend nämlich mit dem Icon-Award ausgezeichnet, worüber sich auch der Filmproduzent sehr zu freuen schien. Während der Dankesrede seiner Liebsten kam Ben gar nicht mehr aus dem Lächeln heraus und war augenscheinlich megastolz auf die gebürtige New Yorkerin. Bei dem Event wurde er zudem von seinem Sohn Samuel (10) und Jennifers Tochter Emme (14) in das Shrine Auditorium begleitet.

Von dem Support des einstigen Batman-Darstellers für seine Herzdame war augenscheinlich auch die Verantwortlichen des offiziellen Twitter-Accounts von "iHeartRadio" begeistert. Auf dem Profil teilten die Veranstalter einen kurzen Clip, in dem Ben breit grinst und ausgiebig in die Hände klatscht. "Ihr wisst, dass Ben Affleck einfach auftauchen und J.Lo unterstützen musste", schrieben sie zu ihrem Post.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

MEGA Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme

Getty Images Jennifer Lopez bei den iHeartRadio Music Awards im März 2022

