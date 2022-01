Mrs.Marlisa ist mit den Nerven völlig am Ende. Gestern überraschte Temptation Island-Star Fabio De Pasquale die Fans mit der Nachricht, dass zwischen ihm und seiner Ex Marlisa alles aus ist. Die TV-Stars hatten schon vor einiger Zeit zugegeben, eine Krise durchzumachen – die konnten sie offenbar nicht überwinden. Bisher hatte sich allerdings nur der Stripper zum Liebes-Aus gemeldet, auf Marlisas Kanal herrschte hingegen Funkstille. Jetzt sprach auch sie über die Trennung und weinte dabei bitterlich.

Auf Instagram betonte das Curvymodel, dass es die ganze Situation kaum in Worte fassen könne. "Ich muss auch was zu unserer Trennung sagen: Einige haben mitbekommen, dass Fabio und ich uns in den letzten Wochen viel gestritten haben und eine Krise hatten", begann sie unter Tränen. Die Probleme und Schwierigkeiten hätten die Ex-Partner nicht wieder in den Griff bekommen. "Es ist gestern früh etwas passiert, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dass wir gemerkt haben...", begann Marlisa außerdem zu erzählen – brach die Schilderung aber mitten im Satz ab.

Offenbar ist die #CoupleChallenge-Teilnehmerin noch nicht bereit, komplett auszupacken. Sie wünscht sich von den Fans Verständnis für ihre Lage und etwas Geduld. "Es ist eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Das Jahr hat mega-scheiße gestartet und ich versuche, das Beste draus zu machen. Bitte gebt mir noch Zeit. Ich brauche Zeit für mich, um mit der Situation klarzukommen", äußerte sie völlig verzweifelt.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und ihr Freund Fabio

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale, Reality-TV-Paar

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

