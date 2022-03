Sie hat ein wenig nachgeholfen. Paulina Stepowska (32) gehört zur Top 17 der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel. Natürlich möchten die Teilnehmerinnen zukünftig gerne ihr Geld mit dem Modeln verdienen, doch einige Mädchen erhoffen sich auch eine Karriere im Social-Media-Bereich. Paulina hatte schon vor ihrer Teilnahme einen beachtlichen Followerstamm. Jetzt kommt raus, dass die Brünette einige diese angeblich treuen Fans käuflich erworben hat.

Bei GNTM steht in Woche acht die Social-Media-Edition inklusive einem ersten Journalisten-Interview an. Im Gespräch mit Claudia von Brauchitsch wird Paulina auf ihren Instagram-Account angesprochen. Was nämlich verwundert: Die Berlinerin hat zwar viele Follower, aber im Verhältnis sehr wenige Likes. Und das kommt nicht von ungefähr, wie Paulina ehrlich zugibt: "Als ich meinen Fashionblog damals begann, habe ich einen Boost gebraucht. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und habe da so ein bisschen nachgeholfen." Auf Nachfrage bekräftigt sie noch einmal: "Ja, ich habe Follower gekauft."

Konkurrentin Sophie Dräger kann dieses Handeln zwar nachvollziehen, würde es Paulina aber nie gleich tun: "Zahlen sind Zahlen, wichtig sind die Menschen dahinter, die einen dann auch unterstützen."

Paulina, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Paulina, GNTM-Kandidatin 2022

Sophie, GNTM-Kandidatin 2022

