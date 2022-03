Fans von Thirty Seconds to Mars kommen bald endlich wieder auf ihre Kosten! Inzwischen tritt Jared Leto (50) in der Öffentlichkeit meistens als Schauspieler in Erscheinung. Kürzlich präsentierte er in Berlin den Marvel-Film "Morbius". Zuvor war er unter anderem auch bei House of Gucci zu sehen. Doch Jared ist auch Musiker. Gemeinsam mit seinem Bruder Shannon Leto (52) hat er die Band Thirty Seconds to Mars. Mit Songs wie "The Kill" aus dem Jahr 2005 katapultierten sie sich in die Herzen ihrer Fans. Jetzt verriet Jared: Es soll bald neues Material von der Band geben!

Im Interview mit Apple Music gab Jared preis, dass die aktuelle weltweite Gesundheitssituation – so verheerend sie auch für viele war – ihn und seine Band musikalisch vorangebracht hätte. "Für meinen Bruder und mich war es, als würde das Universum für uns tun, was wir nicht selbst tun können, denn es war das erste Mal, dass wir so lange an einem Ort waren, seitdem wir kleine Kinder gewesen sind", meinte der 50-Jährige. Das sei ein Segen und der Grund gewesen, warum sich der Sänger wieder dem Songschreiben widmen konnte.

"Ich brauchte ein oder zwei Monate, um in Schwung zu kommen. Aber ich schrieb ungefähr 200 Songs", verriet der Oscar-Preisträger. Fans der Band dürfen jetzt einen Luftsprung machen, denn die Musiker hätten nun "vielleicht zwei Alben, vielleicht drei, an Material". "Und wir werden bald damit beginnen, es zu veröffentlichen. Ich meine, wirklich bald. Ich bin sehr aufgeregt", versprach Jared seinen Fans. Das letzte Album von Thirty Seconds to Mars kam im April 2018 mit dem Titel "America" heraus.

Getty Images Thirty Seconds to Mars im Jahr 2007

Getty Images Jared Leto, Sänger

Getty Images Shannon Leto und Jared Leto von Thirty Seconds to Mars

