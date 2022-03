Kourtney Kardashian (42) griff für Travis Barker (46) tief in die Tasche! Im Oktober 2021 verlobte sich die Reality-TV-Bekanntheit mit dem Blink182-Drummer. Das Paar plant sogar, ein Baby zu bekommen. Bis es so weit ist, genießen die beiden die Zeit zu zweit, in der sie sich zum Beispiel ab und an süße Geschenke machen. Jetzt ließ die 42-Jährige für sich und ihren Verlobten etwas ganz Besonderes anfertigen: Sie schenkte ihm personalisierte Pantoffeln!

Die schwarz-roten Schlappen aus Samt von der Marke Dolce & Gabbana zeigte Kourtney in ihrer Instagram-Story. Auf dem Foto platzierte sie einen Hausschuh, auf dem ein "K" für Kourtney gestickt ist, neben einem, auf dem ein "T" für Travis genäht wurde. Laut The Sun soll die Schwester von Kim Kardashian (41) pro Schuhpaar umgerechnet fast 1.100 Euro hingeblättert haben. Doch in Kourtney und Travis' Beziehung spielt Geld offenbar ohnehin gar keine Rolle: Zum Geburtstag schenkte sie ihrem Partner bereits ein Auto im Wert von 180.000 Euro.

Im Netz wird Kourtney allerdings auch dafür kritisiert, ihren Reichtum so offen zur Schau zu stellen. Zum Beispiel zeigte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Foto, auf dem zu sehen war, dass Diamanten und Juwelen auf ihre Zähne geklebt waren. In dem Beitrag war auch das luxuriöse Kinderzimmer ihrer Tochter Penelope zu sehen. Wie findet ihr es, dass Kourtney zeigt, was sie hat? Stimmt unten ab!

Instagram / kourtneykardash Hausschuhe von Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

