Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) machte bei Let's Dance eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch. Die Prinzessin tanzte in der diesjährigen Staffel der Show mit Profitänzer Andrzej Cibis (34) und schied in der ersten Folge prompt aus. Aufgrund von Krankheitsfällen durfte die Influencerin wieder zurückkehren, doch in Show vier war endgültig Schluss. Wie geht es Lilly nach der aufregenden "Let's Dance"-Reise? Sie ist vor allem glücklich, dabei gewesen zu sein!

Im Promiflash-Interview ließ Lilly ihre Zeit bei "Let's Dance" Revue passieren. Nachdem einige Tage nach ihrem Ausscheiden ins Land gegangen sind und sie die Reise verarbeitet hatte, ist ihr Fazit: "'Let's Dance' war einfach ein großartiges Abenteuer, das ich niemals missen möchte!" Vor allem sei ihr die '"Let's Dance'-Family" ans Herz gewachsen.

Doch Lilly gab zu: "Das erste Ausscheiden hat mich emotional noch sehr durcheinandergebracht." Danach sei jedoch jeder weitere Tag "ein Geschenk" gewesen. Jetzt freue sich Lilly, wieder ihren Gewohnheiten nachgehen zu können: "Meine geschäftlichen Unternehmungen haben mich sehr vermisst. Daher gibt es hier jetzt viel zu tun und meine Familie freut sich auch, dass ich wieder da bin."

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, 2021

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn-Wittgenstein, "Let's Dance"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

