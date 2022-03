Die aktuelle Germany's next Topmodel-Folge hat Dagi Bee (27) wohl nicht gut gefallen. Heidi Klums (48) Suche nach Nachwuchstalenten ist in vollem Gange und steht in diesem Jahr ganz besonders unter dem Motto Diversity. Gesucht wird nicht nur eine Laufstegschönheit, sondern ein richtiges Allround-Talent. In einer neuen Challenge sollten die Frauen deswegen ihre Influencer-Qualitäten unter Beweis stellen und in einem Videoshooting Werbeclips für skurrile Produkte drehen. Webstar Dagi fühlte sich davon offenbar angegriffen.

"Cool, dass Influencer wieder irgendwie downgegradet werden, weil die 'eh nur scheiß Produkte in die Kamera halten und nur die Kohle wollen", ärgerte sie sich in ihrer Instagram-Story. Beim Anschauen der ProSieben-Szenen hat sich die Mama eines Sohnes auch die Frage gestellt, warum Models überhaupt diese Fähigkeiten mitbringen müssen. "Geht es bei GNTM jetzt wirklich darum, ein Schrottprodukt zu bewerben, weil 'Models' das jetzt wohl können müssen, weil es eigentlich darum geht, 'Germany's next Influencer' zu finden?", schrieb sie, als die Beautys im TV Klopapierrollen und seltsame Schlafkissen mit Mütze anpriesen. Dagi schien dabei eine gewisse Doppelmoral zu entdecken: Schließlich würde ein "Influencer-Downgrade" die Models am Ende selbst betreffen.

Trotz aller Zweifel an dem neuen Konzept von Heidis Modelshow stößt zumindest das Thema Diversity auf großen Zuspruch. Designer Kilian Kerner verriet Promiflash im Rahmen der Berlin Fashion Week: "Ich finde es toll, dass Heidi das macht. Das ist natürlich viel kommerzieller, als wenn das eine Modenschau in New York macht oder wenn es hier passiert, weil es die breite Masse erreicht." Diversität sei aber schon zuvor längst in der Modebranche angekommen.

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Designer Kilian Kerner

