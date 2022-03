Machen Austin Butler (30) und Kaia Gerber (20) ihre Liebe damit öffentlich? Schon Ende des vergangenen Jahres kamen erste Gerüchte um eine Liaison zwischen dem Schauspieler und der Tochter von Cindy Crawford (56) auf. Die beiden wurden nicht nur immer wieder miteinander gesichtet. Ein Insider berichtete sogar schon, wie glücklich die Turteltauben miteinander sein sollen. Jetzt scheinen sie ihre Beziehung auch nicht mehr verbergen zu wollen: Auf einem Event zeigten sich Austin und Kaia nun offen turtelnd!

Auf neuen Bildern sind der 30-Jährige und das Model bei einer Pre-Oscar-Party in Los Angeles zu sehen. Hand in Hand spazierten Austin und Kaia in das Restaurant, in dem die Feier stattfand. Ihre Vertrautheit wollen sie offenbar nicht mehr verstecken. Für diesen Auftritt hat sich das Paar auch ordentlich in Schale geworfen. Während der "Zoey 101"-Darsteller in einem lockeren schwarzen Anzug aufschlug, zeigte die Brünette in einem goldfarbenen Crop-Top und einem engen Rock weitaus mehr Haut.

Von diesem niedlichen Anblick soll auch Austin und Kaias Umfeld angetan sein. "Alle ihre Freunde finden die beiden süß zusammen", berichtete eine Quelle gegenüber People. In ihrer vorherigen Beziehung habe die 20-Jährigen einen solch liebevollen Umgang stets vermisst.

Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber, März 2022

Action Press / Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber im März 2022

Action Press / Backgrid Kaia Gerber bei einer Pre-Oscar-Party im März 2022

