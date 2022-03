Hat es sich zwischen Bucci und Vanuschka schon wieder ausgeturtelt? Der Münchner und die Beauty aus Salzburg lernten sich vor wenigen Tagen auf Love Island kennen. Bei einem romantischen Date im Whirlpool kamen sie sich sogar schon näher und knutschten wild herum. Doch die Granate Sandrine, die überraschend in die Villa eingezogen ist, scheint jetzt alles aufzumischen: Wird Bucci Vanuschka gegen sie austauschen?

In einer Vorabmeldung des Senders RTL2 heißt es, dass der Barkeeper zwischen zwei Frauen stehe. "Auf den ersten Eindruck hat mich Sandrine mehr beeindruckt, als Vanuschka", gibt Bucci dann sogar ehrlich zu – dabei schwärmte er anfangs noch so von der Blondine. Eingeschweißte "Love Island"-Fans dürfte die Situation wohl an die vergangene Staffel erinnern. Denn der Tramfahrer Jannik Driever fuhr auf der Liebesinsel 2021 gerne mal zweigleisig und konnte sich zwischen all den heißen Ladys letztendlich einfach nicht entscheiden.

Falls Bucci sich zu einem Jannik 2.0 entwickeln sollte, wisse aber zumindest Moderatorin Sylvie Meis (43) schon mal damit umzugehen. "Ich war auch manchmal etwas streng mit ihm, wenn ich ihn was gefragt habe. Das finde ich auch toll, dass ich ihn ausgefragt habe. [...] Von mir aus kann gerne noch mal ein Jannik dazwischen sitzen, ich weiß mittlerweile, wie ich mit so jemandem umgehen muss", betonte sie gegenüber Promiflash. Ob zwischen Sandrine und Bucci tatsächlich was läuft – und wie Vanuschka reagiert, bleibt jetzt aber abzuwarten.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

