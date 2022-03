Wer hat in der Auftaktshow von The Masked Singer am besten abgeliefert? In der sechsten Staffel der beliebten Gesangssendung verstecken sich wieder zahlreiche mehr oder wenige talentierte Promis unter den Kostümen. Nach der ersten Ausgabe musste das Brilli bereits ausscheiden und seine Identität preisgeben – zum Vorschein kam die Moderatorin Jeannine Michaelsen (40). Jetzt sind noch neun Masken im Rennen um den Sieg. Wer von ihnen ist wohl der Liebling der Fans?

Galax'Sis gehörte zu den Kostümen, die erst live in der ersten Sendung enthüllt worden sind. Mit ihrer wunderschönen Maske und ihrer schillernden Kleidung verzauberte sie direkt das Rateteam und die Zuschauer. Auch die Discokugel war eine Überraschung für die Fans! Danach legte sie einen Hammer-Auftritt hin und schmetterte den Kult-Hit "I Will Survive" wie ein Vollprofi. Die dritte Überraschung war der muskelbepackte Ork – die Kostümierung dürfte viele männliche Fans ansprechen!

Ebenfalls sehr coole Masken, die sich bereits über eine größere Fanbase freuen können, sind der Dornteufel und der Gorilla! Kommen wir nun zu den wohl süßesten Masken der Staffel: Der Koala hat mit seinem knuffigen Äußeren direkt alle um den Finger gewickelt – genauso wie der Seestern mit seinen großen Kulleraugen. Auch die ulkige Möwe und das flippige Zebra sorgten für Begeisterung. Jetzt seid ihr gefragt: Welche der neun Masken ist euer Favorit? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Galax'Sis bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Ork bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Koala bei "The Masked Singer"

