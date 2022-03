Diese Maske wollt ihr in der nächsten Runde sehen! Heute Abend findet die zweite The Masked Singer-Show statt. Nachdem Jeannine Michaelsen (40) die beliebte Gesangs- und Ratesendung in der vergangenen Woche bereits verlassen musste, sind noch neun Promis im Rennen. Dennoch können heute nur acht antreten: Galax'Sis muss krankheitsbedingt aussetzen. Darüber dürften aber nicht allzu viele Zuschauer traurig sein – denn der klare Favorit ist ein ganz anderes Kostüm!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 26. März 2022, 18:25 Uhr] hervorgeht, ist die Discokugel mit 30,0 Prozent der Stimmen der Zuschauerliebling – und das mit weitem Abstand: Der Koala landete mit 13,6 Prozent auf Platz zwei. Das Zebra ist ihm allerdings dicht auf den Fersen. Für das afrikanische Herdentier stimmten 11,3 Prozent der Teilnehmer.

Galax'Sis gehört mit einem Anteil von 7,9 Prozent dagegen zu den eher weniger beliebten Kostümen. Auch für den Dornteufel sieht es mit 6,4 Prozent nicht wirklich gut aus. Das Schlusslicht bildet die Möwe mit 3,1 Prozent.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Galax'Sis bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Koala bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel sowie Matthias Opdenhövel von "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de