Die The Masked Singer-Fans haben schon einige Vermutungen! In der vergangenen Woche fiel schon zum sechsten Mal der Startschuss für eine neue Runde der beliebten Rateshow. Dabei performten die Promis wieder in extravaganten Kostümen auf der Bühne und ließen die Zuschauer über ihre Identität rätseln. Der erste Teilnehmer wurde sogar schon enthüllt: Jeannine Michaelsen (40) kam hinter Brilli hervor. Diese Stars erwarten die Zuschauer hinter den restlichen Masken!

In der ProSieben-App können die Fans bereits eifrig abstimmen, welche Namen sie auf dem Zettel haben. Die Möwe glauben die Rätselliebhaber dabei recht deutlich als YouTuber Freshtorge (33) identifiziert zu haben. Beim Dornteufel hingegen ist Schauspieler Mark Keller (56) der Top-Tipp. Im Zebra-Kostüm versteckt sich laut dem Voting Komikerin Anke Engelke (56). Beim Ork ist man sich allerdings nicht ganz sicher. Gianna Nannini steht bisher auf Platz eins, doch auch Michelle Hunziker (45) wird heiß gehandelt. Im Seestern soll angeblich DSDS-Star Juliette Schoppmann (42) stecken, während der Koala mit Tenor Rolando Villazón (50) in Verbindung gebracht wird.

Galax'Sis muss in der heutigen Show leider aussetzen. In dem Kostüm vermuten die Zuschauer Joana Zimmer (39), doch Judith Williams (50) ist der Sängerin dicht auf den Fersen. Bei der Discokugel fiel das Voting nahezu einstimmig aus: Jeanette Biedermann (42) soll sich darunter verbergen. Beim Gorilla hingegen haben die Fans die verschiedensten Theorien: Rammstein-Star Till Lindemann (59) steht an Platz eins, allerdings dicht gefolgt von Howard Carpendale (76) und dem Grafen.

Getty Images Jeannine Michaelsen bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Ork bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Discokugel

