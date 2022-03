Haben Shaun White (35) und Nina Dobrev (33) vor, den nächsten Schritt zu gehen? In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ganz besonders gezeigt, dass sich das Paar gegenseitig in allen Lebenslagen unterstützt. Die Vampire Diaries-Darstellerin drückte ihrem Liebsten während seiner letzten Teilnahme an den Olympischen Winterspielen die Daumen und stand ihm auch nach seinem Karriere-Aus als Snowboard-Profi bei. Aber nutzen Shaun und Nina den Moment jetzt, um über Hochzeit und Kinder nachzudenken?

Ein Insider plauderte gegenüber HollywoodLife aus, dass sich die 33-Jährige und der Sportler näher als je zuvor stehen. Ninas Unterstützung in Peking habe Shaun gezeigt, wie wichtig ihm seine Partnerin wirklich ist. "Sie haben definitiv darüber gesprochen, wie es wäre, zu heiraten und Kinder zu haben. Sie sind so verliebt und können sich nicht vorstellen, den Rest ihres Lebens nicht zusammen zu verbringen", verriet die anonyme Quelle. Auch die Entscheidung, sich vom Profisport zurückzuziehen, habe der US-Amerikaner vorab mit der Schauspielerin diskutiert.

Ob Nina und der Halfpipe-Goldgewinner demnächst schon Baby- und Hochzeitsnews verkünden werden, steht derzeit allerdings noch in den Sternen. Auch wie Shaun nach seiner Sportrente in Zukunft seinen Alltag gestalten wird, ist noch unklar. "Nina hat das Gefühl, dass Shaun noch so jung ist und dass die Möglichkeiten an diesem Punkt endlos sind", erzählte der Informant. Sie freue es, dass sich der 35-Jährige etwas Zeit nimmt und mit Bedacht entscheiden möchte, wie es für ihn weitergeht.

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White

Getty Images Shaun White bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar 2022

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev mit Shaun White

