Für ihren Schatz legt sich Nina Dobrev (33) ganz schön ins Zeug! Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen trat Shaun White (35) zum allerletzten Mal im Snowboard-Wettkampf an. Obwohl der Kalifornier nur den vierten Platz belegte, war es ein sehr emotionaler Moment für ihn, denn nach 29 Jahren beendet er seine aktive Sport-Karriere. Nun veranstaltete Nina anlässlich Shauns "Ruhestand" eine große Party für den ehemaligen Spitzen-Snowboarder.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Vampire Diaries-Schönheit nun eine Reihe an Eindrücken der Feierlichkeiten. "Um zu feiern, dass dieser 'alte Mann' mit 35 in den Ruhestand geht", schrieb die Schauspielerin humorvoll zu einem Foto ihres Liebsten. Augenscheinlich scheute Nina dabei auch weder Kosten noch Mühen, um ihrem Schatz einen unvergesslichen Abend zu bereiten. So bekam der Olympiasieger nicht nur einen Kuchen mit einer gealterten Version von sich selbst geschenkt, sondern auch eine kleine Lego-Figur. Selbst einen Fotoautomaten gab es, für den die 33-Jährige einige lustige Accessoires besorgt hatte. Zur Verfügung standen Goldmedaillen aus Plastik, USA-Fähnchen sowie orange-rote Perücken, die an Shauns einstige Frisur erinnern sollten.

Auch für Getränke war gesorgt. So gab es beispielsweise Tequila und Mezcal von "Casamigos", dem Unternehmen von George Clooney (60). Zudem wurden auf großen Leinwänden Shauns besten Momente seiner Sport-Karriere gezeigt. Augenscheinlich hatte das Paar an diesem Abend auch jede Menge Spaß, denn die beiden strahlten auf Schnappschüssen bis über beide Ohren.

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev

Instagram / nina Shaun White, Snowboarder

Getty Images Shaun White im Februar 2006

