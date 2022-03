Süße Worte von Cheyenne Ochsenknecht (21). Die Influencerin ist heute vor einem Jahr zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Nino konnte sie ein Mädchen, die kleine Mavie, auf der Welt willkommen heißen. Dass ihre Tochter heute demnach schon ihren ersten Geburtstag feiert, fällt der Ex-Let's Dance-Kandidatin schwer zu glauben. Sie ist total gerührt und widmete ihr nun zuckersüße Worte.

Auf Instagram veröffentlichte die 21-Jährige eine Reihe von Bildern aus dem vergangenen Jahr, auf denen Mavie allein oder mit ihr und Nino zu sehen ist. In der Bildunterschrift erklärte die gebürtige Münchnerin, dass die Kleine ihr und Ninos Leben mit sehr viel Liebe und Freude bereichert habe. "Heute ist dein erster Geburtstag, aber auch wir dürfen feiern. Denn wir feiern, dass wir vor einem Jahr Eltern geworden sind von so einer besonderen Tochter", betonte Cheyenne.

In ihrer Story gab das Model zudem Einblicke in Mavies Geburtstagsfeier, die ganz unter dem Motto "pinker Regenbogen" stand. Neben einigen Freunden waren auch Großmutter Natascha (57) und Onkel Jimi Blue (30) vor Ort. "Der erste Geburtstag ist immer sehr aufregend. Mavie wird das natürlich nicht so mitkriegen", fasste Cheyenne zusammen.

