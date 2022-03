Hält Brian Austin Green (48) bald um Sharna Burgess' (36) Hand an? Vor etwas mehr als einem Monat verkündeten der Ex-Mann von Megan Fox (35) und der Dancing with the Stars-Profi, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem gibt die Australierin auch immer wieder kleine Updates aus ihrer Schwangerschaft. Jetzt verriet Sharna, dass Brian und sie auch schon über eine Hochzeit gesprochen haben.

"Wir lassen die Dinge sich fließend entwickeln!", erzählte die Beauty gegenüber Us Weekly. Natürlich hätten ihr Liebster und sie schon einmal über Ehe gesprochen und darüber, was für eine Hochzeit sie sich wünschen würden. "Es ist also definitiv irgendwann angedacht", versicherte die 36-Jährige. Die beiden hätten jedoch noch nie diese Art von Beziehung geführt, in der alle Lebensereignisse bis ins kleinste Detail durchgeplant seien. "Lass uns einfach die gemeinsame Zeit genießen und darauf vertrauen, dass die Dinge dann passieren, wenn sie es sollen", zeigte sie sich zuversichtlich.

Anschließend verriet die Turniertänzerin, dass sie keinen Ring am Finger brauche, um zu wissen, dass sie von ihrem Partner geliebt und unterstützt werde. Zu wissen, dass Brian und sie glücklich in ihrer Beziehung seien, würde ihr dabei sogar noch etwas mehr Sicherheit geben. "Versteht mich nicht falsch: Ich will es, aber ich muss es nicht vor dem Baby haben, ich denke: 'Lass uns das einfach genießen'", versicherte Sharna.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im März 2022

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess im März 2021

