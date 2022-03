2022 hält für Sharna Burgess (36) eine große Veränderung bereit! 2020 fand die Dancing with the Stars-Beauty in Brian Austin Green (48) ihr großes Glück. Im Februar dieses Jahres verkündeten die Tänzerin und der Ex von Megan Fox (35) dann zuckersüße News: Die beiden erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Das Paar fiebert der Geburt bereits sehnsüchtig entgegen. Nun verriet Sharna aber: Die Schwangerschaft war eine echte Überraschung!

Das offenbarte sie nun in ihrer Instagram-Story. "Wir dachten daran, es Mitte bis Ende dieses Jahres zu versuchen, aber das Universum hat seinen eigenen Plan gemacht", schrieb Sharna in einer Fragen-Antworten-Runde. Die Tänzerin nahm eigentlich die Pille, wurde aber trotzdem schwanger. Doch sie und Brian könnten darüber wohl kaum glücklicher sein.

"Wir glauben fest daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und hierbei war es wirklich ein göttliches Timing", schwärmte die werdende Mama. Sharna ist aktuell in der 23. Schwangerschaftswoche. Wie sie in einem Insta-Post verriet, tritt der Kleine wohl schon fleißig und ihr Bauch wird von Tag zu Tag größer. "Eine Schwangerschaft ist eine wilde Sache und ich genieße jede Sekunde des Beobachtens und Bewunderns der Magie, die hier passiert", erklärte Sharna.

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess' Babybauch im Februar 2022

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de