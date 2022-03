Cheyenne Ochsenknecht (21) war wohl auch gegenüber ihrer eigenen Mutter Natascha (57) nicht ganz ehrlich! In der aktuellen Folge ihrer eigenen Realityshow Diese Ochsenknechts legte die Influencerin ein Geständnis ab: Bei ihren Lippen wurde vom Beauty-Doc nachgeholfen. Sobald die Schönheit in der Vergangenheit darauf angesprochen wurde, bestritt sie jedoch bisher jeglichen Eingriff – sogar Cheyennes Mama wusste nichts davon, dass die Lippen ihrer Tochter nicht mehr nur Natur pur sind!

"Nicht nur ihr wurdet belogen, auch ich wurde belogen", stellte Natascha nun in ihrer Instagram-Story klar. Sie habe sich schlichtweg nichts weiter dabei gedacht, dass der Mund ihres Nachwuchses so voluminös aussehe. "Ganz ehrlich, Cheyenne hatte schon immer einen ausgeprägten Mund", erklärte die Blondine. Irgendwann sei Natascha dann aber doch etwas stutzig geworden: "Natürlich habe ich in den letzten Monaten immer mehr gesehen, dass die Lippe dicker wurde. Und dann hat sie erzählt, dass sie da Scheiße gebaut hat." Durch eine unprofessionelle Behandlung folgten nämlich Beulen, an denen sich das Hyaluron ansammelte.

Doch wieso rückte Cheyenne eigentlich nicht von Anfang an mit der Wahrheit heraus? "Es sieht jeder, dass ich die gemacht hab. Nur ich habe mich nie getraut, weil ich dachte, ich werde wieder verurteilt, gemobbt oder beleidigt – oder die Leute sehen mich anders", rechtfertigte die 21-Jährige ihre Entscheidung in der Folge der Serie. Bei einem Besuch bei der Kosmetikerin ließ sich Cheyenne inzwischen die kleinen Knötchen in ihrer Oberlippe entfernen.

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei "Let's Dance", 2018

Future Image / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne Ochsenknecht, Model

