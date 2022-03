Hängt bei Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) etwa der Haussegen schief? Am kommenden Sonntag werden zum 94. Mal die Oscars verliehen. An diesem Abend darf der ehemalige Snowboarder einen begehrten Goldjungen überreichen. Auch Zoe Kravitz (33), Mila Kunis (38) oder Lady Gaga (35) wurden in den vergangenen Wochen als Laudatoren bekannt gegeben. Zu der Oscar-Verleihung wird Shaun jedoch nicht von seiner Freundin Nina begleitet werden.

Am vergangenen Dienstag besuchte der Profisportler im Ruhestand die iHeartRadio Music Awards und sprach mit Extra TV über seine Oscar-Pläne. In diesem Zuge verriet Shaun auch, dass die Vampire Diaries-Schönheit nicht seine Begleitung für die Veranstaltung sei. Doch nicht etwa, weil die beiden sich gestritten hätten. "Eigentlich sollte ich nach Europa fliegen und dort Nina treffen", begann der 35-Jährige zu erzählen. Dort dreht die 33-Jährige aktuell für ein neues Projekt. Nachdem er allerdings die Anfrage für die Oscars bekommen habe, hätte sich dieser Plan geändert. "Ich sagte: 'Hey, ich wurde gebeten, diese Sache zu machen, was denkst du?' Und sie meinte nur [...] 'Du musst es tun'." Doch wer wird den Rotschopf nun zu der Preisverleihung begleiten?

"Ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass ich sie mitnehme", erklärte Shaun im Anschluss. Nun müsse er nur noch das perfekte Kleid für seine Mama Cathy finden, damit sie bestens für diesen besonderen Anlass vorbereitet sei. "Sie ist sehr aufgeregt. Das wird lustig werden", versicherte er abschließend.

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev mit Shaun White

Anzeige

Getty Images Shaun White mit seinen Eltern Cathy und Roger im Februar 2018

Anzeige

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de