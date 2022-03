War Renata Lusin (34) mit der Leistung ihres Let's Dance-Schützlings zufrieden? Die Profitänzerin musste die fünfte Folge der Tanzshow von der Couch aus mitverfolgen – sie war krank. Ihr Promitanzpartner Mathias Mester (35) musste deswegen aber nicht aussetzen, er trat stattdessen mit Patricija Ionel (27) an. Aber wie fand seine eigentliche Tanzpartnerin Renata die Performance der beiden? Die Brünette war von dem Charleston total begeistert.

"Mathias, du hast mich gestern so stolz gemacht. Bravo", schwärmte die Frau von Valentin Lusin (35) auf ihrem Instagram-Profil. Ihrer Meinung nach habe sich das harte Training der vergangenen Woche ausgezahlt – und der einstige Profisportler und Patricija sind verdient in die nächste Runde eingezogen. "Obwohl ein Tag zusammen gefehlt hat, hast du es mega gemacht und die liebe Patricija so richtig übers Parkett geführt", lobte Renata den kleinwüchsigen Sportler. Ihrer Kollegin dankte sie außerdem dafür, dass sie spontan eingesprungen ist und mit Mathias ihr Bestes gegeben hat.

In der kommenden Woche will Renata aber selbst wieder am Start sein – schon jetzt ist sie Feuer und Flamme, wieder mit Mathias anzutreten. "Ich mache schon mal die nächste Choreo und freue mich riesig, nächste Woche mit dir wieder zu rocken", stellte die 34-Jährige klar.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester in der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Mathias Mester bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de