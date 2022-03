Erich Klann (34) geht in seiner Vaterrolle total auf. Der Profitänzer und seine Partnerin Oana Nechiti (34) sind seit 2012 Eltern eines Sohnes. Zehn Jahre später konnten sie nun ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen – es ist wieder ein Junge. Der kleine Liam wurde am 23. März geboren. Nun meldet sich Erich auch im Netz zu den Babynews zu Wort und schwärmt vom Papasein in den höchsten Tönen!

Auf Instagram teilte der 34-Jährige ein Foto, auf dem die Hand seines Neugeborenen zu sehen ist. In der Bildunterschrift verriet er, dass er gar nicht genau in Worte fassen könne, was er gerade alles empfinde. "Es ist einfach das schönste Gefühl der Welt, Vater zu werden! Man sagt: 'Der Vater wird mit dem Kinde geboren!' Und genau so fühle ich mich ein zweites Mal – stark, bewusst, neugierig und einfach glücklich", freute sich der Let's Dance-Star.

Darüber hinaus betonte Erich, wie stolz er nach der Geburt auf Oana sei. "Meine Frau ist eine Heldin. [...] Ich danke dir so sehr, meine große Liebe." Er blicke positiv auf die Zeit, die nun vor ihnen liegt. "Auf eine tolle gemeinsame Zukunft", fasste der Choreograf zusammen.

Instagram / erichklann Liam Klann im März 2022

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance", 2016

