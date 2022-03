Haben Mark und Vanessa eine gemeinsame Zukunft? Der Bonner und die 26-Jährige scheinen sich bei Love Island ziemlich sympathisch zu sein – immerhin bilden sie seit der letzten Paarungszeremonie auch ein Couple. Die Hoffnung, dass sich zwischen den beiden mehr entwickelt, könnte nun aber zerschlagen werden: In der aktuellen Folge gesteht Vanessa Mark, dass sie gar kein großes Interesse an ihm hat!

Mark fühlt sich von der Personalerin nach wie vor angezogen. Sie hat allerdings ein paar Bedenken – von ihrer Seite aus gehe das Ganze mehr in Richtung Freundschaft: "Wenn ich das machen würde, so gegen mein Herz, ich würde so weinen, weil ich mich so räudig fühlen würde", räumte die Bayerin ein. Der Beamte reagierte darauf aber sehr gelassen und betonte: "Du bist aber auch eine klasse Frau."

Die Zuschauer sehen in Mark und Vanessa eigentlich großes Potenzial. Von insgesamt 1.246 Teilnehmern einer Promiflash-Umfrage waren 735 und damit 59 Prozent der Meinung, dass die beiden von allen Couples am vielversprechendsten seien. Platz zwei belegten Vanuschka und Bucci – allerdings mit großem Abstand.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Vanessa und Mark bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Mark

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten Vanessa und Mark

