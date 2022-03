In dieses TV-Paar stecken Fans ganz viel Hoffnung! Auf Love Island werden wieder fleißig heiße Single-Männer und Frauen aufeinander losgelassen, damit sie flirten, knutschen und womöglich am Ende als Liebespärchen aus der Show herausgehen. Nach den ersten Tagen kristallisierte sich heraus, wer wem näher kommen möchte und wer so gar nicht füreinander geschaffen ist. Promiflash wollte von euch wissen, welches Paar euch aktuell am meisten gefällt. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Ihr findet, Vanessa und Mark geben das vielversprechendste Pärchen ab!

Von insgesamt 1.246 Teilnehmern, die bei der Promiflash-Umfrage mitmachten, voteten 735 Leser und damit 59 Prozent (Stand 26. März, 13 Uhr) für Vanessa und Mark. Weit hinter ihnen liegen Jennifer und Nico mit 13,4 Prozent. Auf sie folgen Tom und Sandrine sowie Vanuschka und Bucci. Letzterer offenbarte bereits seiner TV-Partnerin Vanuschka, dass er auch sehr an Sandrine interessiert ist.

Das Schlusslicht bildeten Adriano und Leonie. Grund dafür ist wohl auch, dass die 27-Jährige den Lagerlogistiker direkt nach der Paarungszeremonie in die Friendzone geschickt hat. Zuvor hatte Adriano aber noch den Eindruck, dass Leonie mit ihm flirtete – etwa um in der Show zu bleiben? Einige Fans sind zumindest der Meinung. "Man merkt einfach direkt, dass Leonie sich bei Adriano so eingeschleimt hat, dass er sie wählt", meinte ein Zuschauer auf Instagram.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

