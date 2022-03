Ist der Dornteufel nur eine Show-Erfindung oder gibt es das Tier tatsächlich? In der diesjährigen The Masked Singer-Staffel hat sich ein Promi unter einem gleichnamigen Kostüm versteckt und versucht, Woche für Woche eine Runde weiter zu kommen. Bis jetzt hat sich das mit Zacken übersehene Reptil auch ziemlich gut geschlagen: In der vergangenen Folge gab es sogar Standing Ovations. Doch gibt es das Tier auch in der Realität?

Ja! Der Dornteufel oder auch Moloch genannt gehört zu der Art der Agamen, die in Australien beheimatet ist. Wie auch das "The Masked Singer"-Kostüm ist die Echse am ganzen Körper von spitzen Stacheln beziehungsweise den namensgebenden Dornen übersät. Diese sorgen zusammen mit ihrem gelblich-rotbraunen Panzer dafür, dass sie vor Feinden gut getarnt ist. Tiefere Verletzungen werden den Rivalen dadurch in der Regel aber nicht hinzugefügt.

Wer sich bei "The Masked Singer" unter der Maske des Reptils verbirgt, ist noch ein großes Rätsel. Das Rateteam vermutete, dass es sich dabei entweder um einen Profisänger handelt oder einen Schauspieler, der gut singen kann. Die Zuschauer in der ProSieben-App tippen derzeit auf den Bergdoktor-Star Mark Keller (56).

Anzeige

ActionPress Ein Dornteufel

Anzeige

ActionPress Ein Dornteufel im Kalbarri National Park in Australien

Anzeige

Getty Images Mark Keller bei zehnjährigen Jubiläum von "Der Bergdoktor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de