Das kam überraschend für sie! Jessica (22) verfolgte in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel den Traum von der Catwalk-Karriere. Doch nach einem windigen Elimination-Walk musste die Wahlberlinerin die Show in der vergangenen Folge verlassen. Seit den Dreharbeiten ist nun einige Zeit vergangen, doch auch jetzt scheint Jessica mit ihrem Exit zu hadern. Promiflash verriet sie nun, weshalb das so ist.

Sie habe beim Schauen der Folge wieder sehr mitgefiebert, erzählte Jessica im Gespräch mit Promiflash: "Auf einmal ist alles noch mal hochgekommen, dieses Gefühl von 'Es ist jetzt vorbei, acht Wochen Model-Leben sind jetzt einfach zu Ende!'" Einige Punkte in Heidi Klums (48) Kritik könne sie mittlerweile etwas besser nachvollziehen – doch sie sei nach wie vor enttäuscht: "Die Video-Shooting-Sache konnte ich absolut nicht nachvollziehen, also dass ich zu den Schlechtesten gehörte." Sie habe ihr Shooting als gute Leistung empfunden.

Von ihrem Walk sei sie hingegen weniger überzeugt, gab die 21-Jährige zu: "Es ist einfach ein Fakt, dass ich mit am schlechtesten gelaufen bin." Die Bilder im TV habe sie jetzt kaum mit ansehen können: "Als ich das gesehen habe, dachte ich auch nur: 'Oh mein Gott, was mach ich da bitte?'"

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Die GNTM-Girls mit Coco Rocha

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Anzeige

Instagram / jessica.gntm22.official/ Jessica, GNTM-Girl 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de