Für Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) geht es zurück in die Heimat! In den vergangenen Tagen war das Herzogpaar von Cambridge ganz schön viel unterwegs. Bei den stolzen Eltern von drei Kindern stand nämlich die lang geplante Karibik-Reise auf dem Plan. Bei dem Besuch der Commonwealth-Länder hatte das Paar mächtig Spaß, tauchte unter anderem sogar mit Haien. Nun ging der Ausflug der beiden allerdings zu Ende: William und Kate sind wieder nach England zurückgekehrt!

Nach rund einer Woche in Belize, Jamaika und auf den Bahamas landeten die Mitglieder der britischen Königsfamilie am vergangenen Sonntag in ihrer Heimat und hatten ihr gewohntes Umfeld zurück. Ihre Reise schien Kate und William allerdings mächtig gefallen zu haben: Auch zum Abschied winkte das Paar noch mal mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen, bevor es in den Flieger stieg, der mit einer Krone und der Flagge Großbritanniens verziert war.

Auf seiner Karibik-Reise wollte William unter anderem klarstellen, dass alle karibischen Nationen frei seien und auch in Zukunft bei all ihren Entscheidungen vom Königshaus unterstützt werden. Im Vorfeld hatte der 39-Jährige angeblich dafür mit reichlich Kritik gerechnet – doch das genaue Gegenteil trat ein. Er und seine Gattin wurden überall herzlich empfangen.

Getty Images Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Belize beim Treffen mit dem Premierminister der Bahamas

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf einer Kakaofarm in Belize

