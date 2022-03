Mahdi mausert sich mit seinem Flirt-Verhalten wohl nicht gerade zum Love Island-Zuschauerliebling! Der 23-Jährige lässt in der Datingshow nichts anbrennen: In der vergangenen Folge genoss er mit Vanuschka eine Nacht in der Private-Suite – nur kurz zuvor hatte er allerdings Vanessa schöne Augen gemacht. Diese betonte wiederum, dass er sich lieber auf ihre Mitstreiterin konzentrieren solle. Doch nicht nur bei Vanessa fiel der Personal-Trainer mit seinem Verhalten unten durch. Auch bei den Fans sorgte das für großen Ärger!

"Vanessa ist mehr sein Typ, aber in der Private Suite später ist das egal", wunderte sich ein Twitter-User über Mahdis Sinneswandel. Ein weiterer bezeichnete ihn als "Fuckboy ohne Gewissen". "Was sind das bloß für widerliche Typen da drin", urteilte ein anderer. Einige Zuschauer glauben zudem, dass der Baden-Württemberger besser beim Bachelor aufgehoben wäre: "Aber da würde er jede Woche fremdgehen." Dass er und Vanuschka eine gemeinsame Zukunft haben, schließt der Großteil daher aus. "Wir sehen es doch alle kommen, spätestens, wenn die nächsten Granaten kommen, lässt Mahdi sie fallen", ist sich einer dieser Nutzer sicher.

Schon vor der Show hatte Mahdi gegenüber Promiflash betont, dass er sich vor allem Spaß in der Villa wünsche: "Ich hoffe, ich habe eine gute Zeit dort. Ich will die Erfahrung machen und es genießen." Die Absicht, der Frau fürs Leben zu begegnen, schien er hingegen eher weniger zu haben. Es wäre in seinen Augen allerdings "schon cool", jemanden kennenzulernen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Mahdi und Vanuschka von "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI Leonie, Vanuschka und Mahdi bei "Love Island"

