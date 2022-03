Frischfleisch auf Love Island! Die wilde Flirterei unter der Sonne Teneriffas ist bereits in vollem Gange. Während Single-Boy Bucci noch zwischen den Stühlen steht und sich kaum zwischen Vanuschka und Sandrine entscheiden kann, läuft es für Adriano weniger gut. Der Italiener erlitt schon den zweiten Rückschlag und sitzt jetzt sogar in Leonies Friendzone fest. Doch nun werden die Karten neu gemischt: Gleich drei Granaten schlagen heute Abend ein!

Unter anderem Léon darf sich endlich ins Abenteuer stürzen. Er kommt auf Empfehlung seines Kumpels, Ex-"Love Island"-Finalist Fynn Lukas Kunz, auf die Liebesinsel und weiß halbwegs, was auf ihn zukommt. "Ich bin offen für alles, was mich da erwartet. Insbesondere eine schöne Zeit, dass ich nette Leute kennenlerne, dass ich den Spaß meines Lebens habe", fasst er bereits zuvor im Promiflash-Interview zusammen. Dabei soll es am besten harmonisch zugehen: "Ich will mich gut mit den Leuten verstehen und habe keinen großen Bock auf Stress oder Streitigkeiten."

Doch auch die Jungs dürfen sich über eine neue Lady freuen: Inna zieht in die Villa ein – wäre aber gerne schon eher zu den Islandern gestoßen. "Viele hatten schon länger die Möglichkeit, sich kennenzulernen und closer miteinander zu werden. Aber wenn der passende Mann dabei ist, wird er sich schon für mich entscheiden", zeigte sich die Bremerin gegenüber Promiflash im Vorfeld dennoch hoffnungsvoll. Sex vor der Kamera schließe sie allerdings aus.

Auch Neuzugang Mahdi wünscht sich Spaß in der Show: "Ich hoffe, ich habe eine gute Zeit dort. Ich will die Erfahrung machen und es genießen. Jemanden dort kennenzulernen, wäre schon cool." Wie weit er dabei gehen will, hält sich der 23-Jährige noch offen. Sex im TV ist aber jedenfalls kein Tabu für den Personal Trainer: "Generell sollte man Sachen nie ausschließen. Mal schauen."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Inna, Adriano, Leonie, Léon, Vanuschka und Mahdi bei "Love Island"

RTLZWEI Léon bei "Love Island"

RTLZWEI Inna bei "Love Island"

RTLZWEI Mahdi bei "Love Island"

