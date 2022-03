Schockmoment bei Mick Schumacher (23)! Der Sohn von Rennfahrerlegende Michael Schumacher (53) fährt seit diesem Jahr ebenfalls in der Formel 1. Am Sonntag sollte er eigentlich für das Racing-Team Haas beim Grand Prix von Saudi-Arabien an den Start gehen. Das wird ihm nun aber nicht mehr möglich sein: Mick hat beim Qualifying die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte in eine Mauer.

Wie live im TV zu sehen war, geriet Mick fünf Minuten vor Schluss aus der Kurve und schleuderte mit schätzungsweise 270 Kilometern pro Stunde von der einen Seite der Fahrbahn auf die andere und daraufhin in die Streckenbegrenzung. Dort kam Micks Wagen zum Stehen – allerdings komplett demoliert. Sein Team konnte ihn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr per Funkkontakt erreichen. Der 23-Jährige konnte jedoch eigenständig aus dem Wagen steigen und soll auch ansprechbar gewesen sein.

Nach dem Crash wurde Mick ins medizinische Center an der Strecke gebracht, wo er bereits mit seiner Mutter Corinna (53) telefoniert habe. Sein Teamchef Günther Steiner erklärte im Sky-Interview: "Mick ist bei vollem Bewusstsein. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Er hat keine äußerlichen Verletzungen. Im Krankenhaus wird jetzt untersucht, ob er innere Verletzungen hat."

Getty Images Mick Schumacher beim Großen Preis von Ungarn im Jahr 2019

Getty Images Mick Schumacher beim Formel 2 Grand Prix in Ungarn 2019

Batchelor / XPB Images / action press Mick Schumacher beim GP von Bahrain

