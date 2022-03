Diese beiden Frauen sind stolz auf ihren Körper. Cathy Hummels (34) und Sophia Thiel (27) begeistern beide im Netz eine große Fangemeinde und teilen viel aus ihrem Alltag. Doch dort bekommen sie auch häufig abfällige Kommentare über ihren Körper ab: Während Cathy oft zu lesen bekommt, sie sei zu dünn, liegt auf Sophia großer Druck, da sie unter einer Essstörung leidet und in den letzten Jahren ein wenig an Gewicht zugenommen hat. Jetzt schlossen sich die beiden jedoch zusammen: Cathy und Sophia wollen gemeinsam ein Zeichen setzen!

Die Frau von Mats Hummels (33) teilte auf ihrem Instagram-Profil einen coolen Schnappschuss mit der Fitnessinfluencerin. "Zwei Frauen, die mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen haben. Die eine ist zu 'viel', die andere ist zu 'wenig', um es mal nett auszudrücken", betitelte Cathy den Post. Die beiden Webstars haben offenbar viel gemeinsam und wollen beide ihre Geschichte teilen: "Wir wollen euch zeigen, dass es okay ist zu sagen, dass es einem mal nicht gut geht, denn es ist menschlich."

Neben dem gemeinsamen Bild teilte Cathy ebenfalls ein Video mit Sophia und ihrem Freund Raphael Birchner, in dem die drei cool tanzten. Dabei gaben sie ihren Followern noch einen Rat mit auf den Weg: "Wenn euch mal wieder einer blöd kommt, euch verurteilt, kategorisiert, ausschließt, diskriminiert in irgendeiner Art, dann macht es wie wir: Just dance und don't give a F***!"

cathyhummels / Instagram Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, März 2022

