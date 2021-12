Sophia Thiel (26) hatte sehr mit ihrem Äußeren zu kämpfen! Rund zwei Jahre lang war die Fitness-Influencerin von der Bildfläche verschwunden. Anfang dieses Jahres kehrte die Beauty dann in die Öffentlichkeit zurück und nimmt seitdem kein Blatt vor den Mund, wenn es um Sachen Essstörung, Bodydruck und Co. geht. Jetzt sprach Sophia ganz offen darüber, dass sie schon im Jugendalter wegen ihrer Figur Probleme hatte!

Der Wunsch abzunehmen, sei bei Sophia und ihren Freundinnen schon immer präsent gewesen, wie die Blondine nun im "Beauty Williams"-Podcast mit Judith Williams (50) verriet. Für ihr Abitur wechselte Sophia in jungen Jahren auf ein Gymnasium – dort zählten offenbar nicht nur Schulnoten, sondern auch das Aussehen. "Da war der Druck dann schon enorm groß, weil alle hatten schon mal einen Freund", erinnerte sich die gebürtige Rosenheimerin. Doch nicht nur dieser Aspekt machte der inzwischen 26-Jährigen zu schaffen – auch beim Shoppen mit den Mädels war sie stets diejenige, die zu größeren Größen greifen musste.

"Es waren die kleinen Dinge, die mich haben, unwohl fühlen lassen", klärte Sophia auf. So musste sie sich auch in der Schule regelmäßig Witze über ihr Gewicht anhören. Dabei stempelte sie sich selbst gar nicht als adipös ab: "Ich war wirklich nicht dick, ich war halt pummelig, kerniger." Sophia hatte Freude am Essen, die sie sich im Laufe der Jahre allerdings selbst verbieten wollte. "Ich hab irgendwann gesagt, ich hasse Essen", erzählte sie. Doch dadurch sei ihre Wahrnehmung nur noch schlimmer geworden.

