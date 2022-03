Nun gibt es definitiv keine Zweifel mehr! Schon seit Monaten wird spekuliert, dass Sophie Turner (26) und der Musiker Joe Jonas (32) ihr zweites Baby bekommen. Die Blondine wurde auch schon mehrfach mit einer deutlichen Wölbung gesichtet – bislang hatte das Paar sich aber selbst nicht zu den Gerüchten geäußert. Nun machen Sophie und Joe mit einem aussagekräftigen Auftritt auf dem roten Teppich aber mehr aus deutlich: Ja, sie bekommen tatsächlich ein weiteres Baby!

Auf der Vanity-Fair-Oscar-Party posierten die Eheleute in auffälligen Looks. Joe erschien in einem glitzernden Anzug, Sophie trug ein opulentes rotes Kleid. Eins war dabei kaum zu übersehen: der gigantische Babybauch der 26-Jährigen, auf den sie liebevoll ihre Hände legte. Somit bestehen nun wohl keine Zweifel mehr, dass die zwei bald erneut Eltern werden!

Fans freuten sich riesig über die Bestätigung der Babynews. "Wow, Sophie Turner sieht einfach unglaublich aus. Der Babybauch steht ihr so gut" oder "Sophie Turner, die heute zum ersten Mal ihren Babybauch zeigt, ist genau das, was ich heute gebraucht habe", schrieben einige begeisterten Zuschauer auf Twitter.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

Elder Ordonez / SplashNews.com Sophie Turner und Joe Jonas im März 2022

