Mrs.Marlisa hat offenbar endgültig mit ihrem Ex Fabio De Pasquale abgeschlossen! Mitte Januar gaben die Temptation Island-Stars nach über zwei Jahren Beziehung plötzlich ihre Trennung bekannt – für viele Fans ein großer Schock. Mittlerweile ist der Fitnesstrainer bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen – und die Influencerin scheint nach dem Liebes-Aus ebenfalls wieder nach vorne zu blicken. Marlisa stellte jetzt klar, dass ein Comeback mit Fabio für sie nicht mehr infrage kommt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die #CoupleChallenge-Bekanntheit nun die Fragen ihrer Community. Ein Follower wollte dabei von ihr wissen, ob sie sich vorstellen könne, dem Italiener noch eine Chance zu geben. Marlisa wisse zwar, dass viele Fans darauf hoffen, dass sie und Fabio noch einmal zueinanderfinden, doch das sei für sie ausgeschlossen. "Nein, es wird definitiv kein Comeback geben", stellte die Blondine klar.

Tatsächlich scheint die Berlinerin mittlerweile endgültig über ihren Ex hinweg zu sein. In dem Q&A ließ sie durchblicken, dass sie momentan sehr glücklich ist. Offenbar hat sich Marlisa auch schon wieder ins Dating-Leben gestürzt. In der Fragerunde gab sie nämlich außerdem preis, dass sie nach der Trennung schon wieder Sex hatte.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio, Reality-Bekanntheiten

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

