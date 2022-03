Rihanna (34) ist im Babyfieber! Die Sängerin und ihr Freund A$AP Rocky (33) sind aktuell voller Vorfreude auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nachdem bereits lange spekuliert worden war, dass Rihanna ein Baby bekommt, machte sie die Nachricht tatsächlich mit einem Foto ihres runden Bäuchleins bekannt. Seither zeigt sich die Musikerin immer wieder mit stylishen Outfits, die ihre wachsende Kugel betonen. Mittlerweile ist Rihanna auch schon im Schwangerschafts-Endspurt und shoppt fleißig Babykleidung.

Paparazzi lichteten die Mama in spe in einem Designerladen für Babyklamotten in Los Angeles ab. In einer kurzen Schlabberhose und einem aufgeknöpften Hemd suchte sie intensiv nach hübschen Klamotten für ihr ungeborenes Baby. Ob sich Rihanna nach Mini-Kleidung für Mädchen oder für Jungen umgesehen hat, ist auf den Fotos jedoch nicht zu erkennen. Nach der gemütlichen Shoppingtour belohnte sie sich allerdings noch mit einem köstlichen Dinner außer Haus.

Vor wenigen Tagen war die 34-Jährige schon einmal auf Shoppingtour gewesen – allerdings mit ihrem Liebsten. Fotografen erwischten die "Umbrella"-Interpretin und A$AP ebenfalls in L.A., als sie total verliebt und Hand in Hand durch die Gegend schlenderten und einige Geschäfte besuchten.

Khrome / SplashNews Sängerin Rihanna in einem Babyladen in Los Angeles

ActionPress Sängerin Rihanna

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

