Kim Kardashian (41) muss herbe Fashion-Kritik einstecken! Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit ist für ihre ausgefallenen Looks bekannt und setzt nicht selten Trends mit dem, was sie trägt. Auch für die diesjährige Vanity-Fair-Oscar-Party zeigte die Influencerin sich in einem schicken Outfit. Ihre Robe kam bei den Fans allerdings überhaupt nicht gut an – im Gegenteil: Sie fanden Kims Kleid stinklangweilig!

Die Brünette trug zu dem besonderen Event ein blaues Kleid mit Handschuh-Ärmeln und schwarzen Boots, dazu kombinierte sie eine fancy Sonnenbrille. Fans waren aber genervt von dem Outfit – und offenbar auch von Kims Style generell. "Es reicht jetzt mit immer den gleichen Kleidern", "Immer wieder der gleiche langweilige Style" oder "Ihre Looks sind immer gleich. Ich würde sie gerne mal in etwas anderem sehen", kritisierten Instagram-User eine Fotoreihe von Kim, in der sie ihr Outfit stolz präsentierte.

Ihre Familie war aber offenbar anderer Meinung. "Irre!", schrieb beispielsweise Kims Schwester Khloé Kardashian (37) – und auch Mama Kris Jenner (66) scheint ein großer Fan von Kims Oscar-Look zu sein: "Atemberaubend, einfach spektakulär", schwärmte das Familienoberhaupt.

Getty Images Kim Kardashian im März 2022

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kris Jenner mit Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

