Amira Pocher (29) wird dank der Let's Dance-Vorbereitungen richtig fit! Die Podcasterin versucht momentan ihr Glück in der Jubiläumsstaffel der beliebten Tanzshow. Sie nimmt gemeinsam mit dem Profitänzer Massimo Sinató (41) an dem Format teil – und ist dabei bislang auch total erfolgreich. Für ihren Contemporary am vergangenen Freitag bekam die Frau von Oliver Pocher (44) sogar Standing Ovations. Natürlich ist das Training aber auch ganz schön anstrengend. Jetzt verriet Amira, wie viel sie seit Beginn der Dreharbeiten schon abgenommen hat!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 29-Jährige nun den Fragen ihrer Community. Ein Fan interessierte sich dabei ganz besonders dafür, wie viel Gewicht sie durch die Teilnahme bereits verloren hat. "Tatsächlich drei Kilo", gab Amira preis. Über die Abnahme scheint sich die Mutter von zwei Kindern auch sehr zu freuen. "Ich liebe es! Ich kann alles weiterhin essen, nehme aber nicht zu", schwärmte sie.

Obwohl Amira bislang in den Liveshows immer abliefern konnte, hat auch sie manchmal beim Training zu kämpfen. Momentan hat sie nämlich viel um die Ohren! Neben gesundheitlichen Problemen machen ihr auch private Angelegenheiten zu schaffen. "Aber ich ziehe das Training durch und gebe alles. Ich nehme es ernst und habe wirklich Spaß am Tanzen", meinte die "Prominent!"-Moderatorin.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

