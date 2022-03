Bei den beiden ist es wohl endgültig vorbei. Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (31) führten lange Zeit eine On-off-Beziehung, aus der auch Töchterchen True (3) hervorging. Nachdem jedoch im Januar bekannt wurde, dass der Basketballspieler während der Beziehung eine andere Frau schwängerte, zog die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit endgültig die Reißleine. Nun ist Khloé langsam wieder bereit für eine neue Liebe!

Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass die Beziehung der zwei dieses Mal auf alle Fälle Geschichte ist: "Es ist endgültig vorbei." Offenbar sind auch in letzter Zeit zwischen den beiden keine romantischen Gefühle entfacht, wie es in der Vergangenheit des Öfteren der Fall war. Jemand Neues gibt es jedoch bislang nicht! "Sie ist derzeit nicht aktiv am Daten. Wenn aber jemand Besonderes in ihr Leben tritt, würde sie natürlich gerne eine neue Beziehung eingehen", gab die Quelle zu.

Auf die Unterstützung ihrer Familie kann Khloé aber jederzeit bauen. "Khloé genießt es, Zeit mit ihren besten Freunden und ihrer Familie zu verbringen", erklärte der Insider weiter. Und das konnten die Fans erst kürzlich sehen: Im Netz teilte die Beauty einige Bilder, auf denen sie ausgelassen mit ihren Schwestern und Freunden feierte.

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Getty Images Kris Jenner mit Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

