Die Karten werden neu gemischt! In der diesjährigen Staffel von Love Island haben sich wieder liebeshungrige Singles zusammengefunden und hoffen darauf, einen Partner fürs Leben zu finden. Zwischen so manchen Kandidaten hat es dabei schon ordentlich gefunkt. Und auch zu Küssen kam es schon – wie etwa bei Bucci und Sandrine, die sich nun endlich näher gekommen sind. Nun gab es erneut eine Paarungszeremonie – welche Couples entstehen dabei?

Bei der Zeremonie konnten sich die Kandidatinnen für einen Partner ihrer Wahl entscheiden. Granate Sanne wählte Tom und betonte: "Von der Optik her voll mein Typ und ich habe mega Bock, ihn noch besser kennenzulernen." Jennifer suchte sich trotz Streitereien am Morgen Nico aus, während Sandrine offenbar ganz klar Bucci will. Leonie blieb bei ihrem Léon und Vanuschka wählte Mahdi. Inna musste sich anschließend zwischen Mark und Adriano entscheiden und wählte Letzteren.

Übrig blieben Vanessa und Mark, die damit das letzte Couple bildeten. Doch das war längst nicht alles! Die Islander mussten nämlich noch eine schwere Entscheidung treffen und festlegen, wer die Liebesinsel verlassen soll – zur Auswahl standen Inna, Mahdi, Vanessa sowie Tom, die bei einem Uservoting die letzten Plätze belegten. "Schweren Herzens mussten wir uns gegen Tom und Vanessa entscheiden", verkündete Léon daraufhin.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Sandrine und Bucci, "Love Island" 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Tom und Vanessa bei "Love Island" 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, "Love Island" 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Mahdi und Vanuschka bei "Love Island" 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Inna und Adriano, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI Tom und Sanne, Kandidaten bei "Love Island" 2022

